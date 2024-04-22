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網路家庭攜手星展銀行 PChome Prime聯名卡換新登場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
星展銀行。圖/聯合報系資料照片
星展銀行。圖/聯合報系資料照片

PChome網路家庭（8044）22日宣布攜手國內最大外商銀行星展銀行（台灣），全面換新「星展PChome Prime聯名卡」，以挑戰網購市場最有感的6％回饋搶攻點數經濟，聯名卡在PChome 24h購物站內每天消費筆筆4％回饋，每逢周四再加碼享額外2％回饋無上限。「星展PChome Prime聯名卡」祭出娛樂、電影等多重精彩禮遇，包含威秀影城購票六折起、FunNow按摩和餐飲預訂服務八折起等，希望串聯跨虛實、跨場域的消費回饋應用場景，共同壯大會員點數經濟生態圈。

PChome Prime聯名卡前身是2018年與花旗銀行合作聯名卡，後續花旗將消金業務出售後由星展銀行（台灣）接手，聯名卡服務近期也完成轉換。網路家庭執行長暨總經理張瑜珊指出，根據站內近半年卡友消費數據顯示，持有聯名卡的會員的平均消費次數相較於一般有購會員高出1.5倍，每週四加碼回饋日的整體平均消費金額更高出全站平均消費金額六成。

她表示，聯手星展銀行（台灣）打造聯名卡新氣象，不只持續以挑戰網購市場最有感的6％回饋深耕會員經營，新卡面設計也結合PChome吉祥物BOXMAN，象徵PChome更加走入消費者的日常生活中，在站內、站外多元的消費場景建立更深的好感連結。未來雙方將持續發揮合作綜效，為會員創造更多專屬的權益優惠與服務。

PChome 消費 聯名卡

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