為防疫險再保提告漢諾威 產險業者回應了

國內產險公司近年防疫保單再保險共超過300億元仍未獲攤回給付，金管會保險局指出，目前有五家產險公司在台灣對漢諾威再保提告。據了解，包括華南產險、新產（2850）以及泰安產險已確定對漢諾威提訴訟。

泰安產險回應，有關國外再保公司迄未依約賠付防疫險再保攤賠款之爭議，公司已依法採取必要之訴訟救濟程序，並持續與國外再保公司協商溝通中，期能迅速獲得解決，以維護公司、保戶及股東之權益。

泰安產險強調，公司財務穩健，資本適足率及淨值比均符合法令要求，上開再保爭議並不影響公司財務狀況，及公司保戶與股東之權益。

華南產險則確定提出訴訟，惟程序尚未進行，還未有進一步的進度。

至於受防疫保單影響最大的龍頭富邦產險，理賠金額近900億元，再保部分近200億元亦為同業最高。國產產險至去年第2季底未攤回款項約12億元。兩家公司均未回應。

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