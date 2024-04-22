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新台幣午盤貶9.8分 暫收32.61元

中央社／ 台北22日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.61元，貶9.8分，成交金額9.85億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.51元，早盤最高32.51元、最低32.615元。

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