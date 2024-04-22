群益鈔優貸餘額成長百億 超優利率震撼市場

群益金鼎證券（6005）為提供投資人更靈活的投資機會，在去年底推出「群益鈔優貸」不限用途款項借貸(股票借貸)專案，祭出震撼市場的超優利率，僅三個月不限用途款項借貸餘額就成長百億。「群益鈔優貸」超優利率廣受好評，活動將延長至今(2024)年12月31日，投資人不需忍痛賣出股票，輕鬆實現資金週轉，使其投資策略更具靈活性。

去(2023)年推出的「群益鈔優貸」不限用途款項借貸（股票借貸）專案，將1600檔以上股票標的分為4級，三大特色「1萬起借，免還本金，半年不需繳息」，原定3月31日結束的方案，延長至今年底。群益金鼎證券總經理李文柱表示，「群益鈔優貸」廣受市場好評，專案內容再升級，將股票標的增加至超過1800檔，包含常見的台灣50（0050）和中型100成分股、多檔熱門ETF及特別股與公司債皆納入，並將優惠利率細分為5個等級，讓有資金需求的投資人，不用忍痛賣股票，輕鬆週轉資金。

「群益鈔優貸」除了提供優惠利率之外，還具有系統便利性高、輕鬆申辦的特色，一、證券戶、不限用途款項借貸戶線上可一次開立；二、擔保品(股票)抵押、款全程可線上完成；三、標的分級優惠利率，群益客戶登入即可查詢；四、若於營業時間內借款，200萬內5分鐘撥款；非營業時間則為當日累積上限50萬，24小時服務不間斷。

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