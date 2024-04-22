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大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

匯價跌不停 恐助長通膨

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中東緊張情勢拉抬國際油價，加上今年以來美元強勢地位不墜，新台幣等主要亞幣「身價」每況愈下，匯銀主管分析，新台幣匯率若持續探底，恐助長進口物價成本，進而導致通膨升溫，為央行今年貨幣政策走勢埋下重大變數。

回顧今年第1季，國際美元一枝獨秀、單季強漲3.27%，主要亞幣走勢全盤皆墨。其中，日圓匯率單季貶幅6.56%最為弱勢，韓元下挫4.39%居次，新台幣貶值3.92%，超前星元與人民幣匯率，在主要亞幣裡貶幅居中、仍「相對穩定」。

不過，新台幣匯率上周五已貶破32.5元，受到外資大舉撤出影響，單日貶值1.36角，收在32.512元，為近八年新低。

央行總裁楊金龍先前表示，國際機構預測今年油價略高於去年，國內商品類價格將溫和上漲，且國內服務類價格受高基期影響，漲幅可望縮小，台灣通膨率將較去年趨緩。考量4月國內電價調漲，央行上修今年CPI及核心CPI年增率預測值分別至2.16%、2.03%，仍分別低於去年的2.49%、2.58%。

不過，近期中東戰事再度拉起警報，加上新台幣兌美元匯率跌跌不休，以及美國聯準會可能延後降息等，均為央行在第1季底預測CPI時的「未知數」。

債券商主管說，先前楊金龍表示，若美、歐等國在6月降息，而台灣沒有降息，等於「台灣緊縮」；但若美國6月沒降息，通膨死灰復燃，台灣央行是否可能再升息？已成金融圈矚目焦點。

台幣匯率 央行 新台幣

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