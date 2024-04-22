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大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

銀行財管客戶配置存款 比重攀升

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會2024年3月底統計，十家銀行開辦高端資產（1億元以上）財管客戶中，配置存款比重一舉攀升到51.4%衝上近半年高點，反觀在海外高息債、基金占比卻從高點下滑；銀行圈憂心，4月美元漲、美債殖利率彈、美國利率政策舉棋不定的三大利空，恐衝擊富豪戶信心。

一家承辦富豪戶財管業務的銀行主管說，其實3月行情不錯，存款占比攀升是因各銀行競相開發新戶，新戶都從存款開始，才推升整體存款占比、擠壓了基金、債券、結構債比重，實際上這三類風險性資產熱度未減。

但關鍵是4月地緣政治影響了經濟，一是美元大漲，二是美國10年期債又彈到4.6%高點，前者讓想投資海外債的富豪新戶，憂心匯損吃掉了債息，後者則反讓滿手海外債的富豪舊戶，又陷套牢，三是美國利率政策未明，若2024年真不降息，全球股市恐會修正一波。

銀行圈憂心，這三大利空恐重擊富豪戶信心，讓富豪戶配置風險性資產陷入觀望，市場正關注股債市「止跌訊號」何時出現，一旦市況止穩，才有助挽回信心。

該主管說，海外債殖利率大彈、價格走低，反有利空手富豪新戶可趁此逢低進場「再放長、等降息賺資本利得」；富豪舊戶也可考慮逢低做攤平。

據金管會2024年3月底統計，富豪戶資產配置中，存款占51.4%較上月大增了1.3個百分點，主因是各銀行競相開發新戶，新戶多從存款開始，才會再投資，如合庫管理資產規模（AUM）月增額就貢獻了整體AUM近半數。

債券、基金配置占比各降到12%和11.8%，較上月各走低了0.2和0.3個百分點，保險更月減0.7個百分點、砍到11.6%的史上新低點，僅結構型商品月增0.2個百分點攀升到6.7%。

美國

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