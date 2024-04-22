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台新 頒獎鼓勵青少年志工

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
第24屆「台新青少年志工菁英獎」傑出志工，發揮小我力量，為社會帶來積極影響。台新青少年基金會／提供
第24屆「台新青少年志工菁英獎」傑出志工，發揮小我力量，為社會帶來積極影響。台新青少年基金會／提供

台新青少年基金會於20日舉辦第24屆「台新青少年志工菁英獎」頒獎典禮，鼓勵青少年發揮小我力量，為社會帶來積極影響。

本屆「傑出志工獎」得主榮獲副總統賴清德接見，典禮由台新青少年基金會董事長鄭家鐘、中華民國童軍文教基金會董事長鄭文燦致詞勉勵，台新金控總經理林維俊、台新人壽董事長蔡康以及國際知名舞蹈家簡珮如等人列席頒獎，另教育部青年發展署署長陳雪玉和衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐分別揭曉志工榮譽獎項「全國菁英獎」及「親善大使獎」。

本屆「親善大使獎」則由台中市弘文高中蔡亦怡及自學生洪綱霆獲得。

台新青少年基金會董事長鄭家鐘表示，在徵件中看見志工服務多元，緊扣社會議題，並結合創意與專長，令人耳目一新。

中華民國童軍文教基金會董事長鄭文燦表揚時勉勵青少年志工，把不完美的社會變得更完美，面對挑戰時可成為改變社會的重要推手。

教育部青年發展署署長陳雪玉則指出，學校與教師是推動服務的重要一員，勉勵獲「服務教育楷模獎」學校推動志願服務不遺餘力。

現今青少年重視被肯定的價值感及對社會的影響力，鼓勵學生結合所學將志願服務接軌職涯，發揮所長並永續推動。

第24屆「親善大使獎」得主蔡亦怡，創立「Teach First Taiwan」，為台灣弱勢學生提供心理及教育資源，跨足國際並致力改善女性弱勢教育環境。身為偏鄉兒少及新住民二代的自學生洪綱霆，鼓勵青少年自我探索，創立「蒔青」生涯探索教育品牌，積極向政府提案與倡議，藉活動發揮影響力。

彰化達德商工家電志工服務隊獲「社團影響力獎」，由電機科學生發揮所學，提供社區免費居家水電及電器修繕，關懷獨居老人及弱勢家庭。獲「宏揚公益獎」僑泰中學老師王盈之則投入志工逾20年，帶弱勢家庭學生做志工，幫助其看到自身潛力與價值。

台新青少年基金會由台新人壽贊助，每年舉辦三天二夜的交流活動暨頒獎表揚典禮，安排傑出志工獎同學參與活動，擴展服務新視野並培養其接軌聯合國永續發展目標（SDGs），「台新青少年志工菁英獎」明年喜迎25周年，將邀請國際舞蹈家簡珮如擔任代言，並邀歷屆得獎主回娘家，持續推動青少年投入服務學習及實踐永續行動。

台新金控 志工

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