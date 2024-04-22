開發金董座傳王銘陽回鍋

開發金（2883）前總經理王銘陽傳出26日可望回鍋開發金擔任董事長。據了解，開發金將於26日董事會通過此案，王銘陽除出掌開發金董座外，還可能兼任凱基人壽董事長，不過開發金昨（21）日表示，對於市場傳聞無法回應。

王銘陽本月11日忽然請辭富邦金及富邦壽獨董，由於正值開發金、凱基人壽董事長職務出缺，引發市場揣測王銘陽可能回鍋。

此次凱基人壽及開發金高層人事動盪，黃淑芬先請辭凱基人壽總經理，接著黃思國請辭開發金及凱基人壽董座，讓開發金及凱基人壽高層出現人事缺口。王銘陽曾任開發金總經理及凱基人壽董事長，請辭時機敏感，讓市場聯想王回鍋接大位可能性極高。

目前開發金董事長及凱基人壽董事長由開發金財務長暨凱基人壽董事黃碧玲暫代，凱基人壽總經理則由執行副總蘇錦隆代理。

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