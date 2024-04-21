開發金26日董事會 傳王銘陽回鍋掌董座

開發金（2883）前總經理王銘陽傳出26日可望回鍋開發金擔任董事，據了解，開發金將於26日董事會通過此案，王銘陽除出掌開發金董座外，還可能兼任凱基人壽董事長，不過開發金今天上午表示，對於市場傳聞無法回應。

王銘陽在本月11日忽然請辭富邦金控及富邦人董獨董，由於正值開發金、凱基人壽董事長職務出缺的空窗期，時機敏感已引發市場揣測王銘陽極可能回鍋。

此次凱基人壽及開發金高層人事動盪中，黃淑芬先請辭凱基人壽總經理，接著黃思國請辭開發金董座及凱基人壽董座，讓開發金及凱基人壽高層出現人事缺口。王銘陽曾任開發金總經理及凱基人壽董事長，請辭時機敏感，讓市場聯想王回鍋接大位的可能性極高。

目前開發金董事長及凱基人壽董事長由開發金財務長暨凱基人壽董事黃碧玲暫代，凱基人壽總經理則由副總蘇錦隆代理。

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