限制保險業海外投資 衝擊大
國民黨立委羅明才聯署提案下修保險業海外投資額度至25％，希望引導保險業資金回台投資，將在明（22）日財委會討論；金管會昨日曝光的書面報告表示，此修正案衝擊過大，將影響壽險業損益，匯市、房市、股市等金融市場不穩定，環環相扣，不可不慎，建議不予修正 。
根據現行規定，保險業國外投資額度不得超過各該保險業資金的45％，如果加計國際板債券，總投資上限為65.25％。
羅明才等17人的聯署提案，希望引導保險業資金回台，但將擠壓壽險業海外投資空間、衝擊投資收入，壽險業大為跳腳。
金管會認為此修正衝擊過大。金管會表示，保險業國外投資總額上限若真降至25％，換算減少的國外投資總額，約9.26兆元必須移回國內。
金管會說，即便以目前壽險業資金投資於國外22.15兆元、占資金69.3％來看，如果扣除依保險法規定不計入國外投資總額項目，實際海外投資限額計算比例僅41.2％，即便加計國際板債券，仍低於65.25％上限。
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