台銀年度全行行務會議 聚焦6主軸推進永續金融

台灣銀行今年全行行務會議於19日至20日舉行，面對永續浪潮，台銀此次行務會議以「踐履永續金融」為核心，主軸包括討論強化創新金融、踐履永續策略、整合多元金融、厚實個金動能、落實全面遵循體制及恪遵公平待客原則等。

台銀今年度全行行務會議19至20日於台銀陽明山行員訓練所舉行，由董事長呂桔誠主持，台銀總分行、海外分支機構經理級以上人員及工會理事長共計200餘人參加。

台銀說明，此次會議特別邀請金管會主委黃天牧為全體經理人發表談話，黃天牧談到，台銀以「踐履永續金融建構領導銀行」為中心議題，並以「全民的銀行、台灣的靠山、永續的推手」為策略主軸，充分彰顯台銀角色及對台灣貢獻。

台銀轉述，黃天牧在會議中，也針對永續價值、數位轉型、豐厚財管業務、具彈性人力規劃、國營銀行價值及優質文化與誠信經營等面向發表看法。

台灣金董事長沈榮津則提到，台銀除積極配合政府政策外，經營績效方面，2023年稅前淨利創史上最佳成績，消費者貸款餘額在國內銀行排名第1，國內聯貸市場也連5年榮獲統籌主辦行及額度分銷行排名全國冠軍。

台銀總經理施瑪莉表示，今年經營重點為充分配合政府政策、踐履企業社會責任使命，持續將永續發展理念融入營運策略，強化以客戶為中心提供整合性金融服務，運用AI技術提升效率及競爭力，全力拓展個金業務，建立良好公司治理制度及形塑誠信經營文化，落實公平待客原則及員工照護等。

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