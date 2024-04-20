楊金龍防線失守 匯銀：新台幣不至於「超貶」
新台幣匯率昨（19）日在熱錢潰逃下，收盤價貶破32.5元的「楊金龍防線」，對此匯銀主管表示，實際上中央銀行求取的是「相對穩定」，也就是在國際美元強勢、主要亞幣同步下挫時，新台幣匯率貶幅不要超前主要亞幣太多，意即央行並不會死守某一個特定價位。
那麼，新台幣匯率貶破32.5元後，是否「超貶」呢？匯銀交易員說，除非國際匯市異常動盪，否則「新台幣每年最高價與最低價以3元為限，通常不會超過4元」。
以今年而言，新台幣匯率開高走低，目前全年最高價為1月2日的30.866元，最低價就是昨天收盤價32.512元，高低價差僅1.646元。
若今年最高價仍為30.866元不變，今年新台幣匯率不至於貶破33.866元，除非貶破此一價位，才會被視為「超乎預期的過度貶值」。
匯銀主管分析，實際上銀行外匯交易室有個經驗法則，那就是自央行前總裁彭淮南1998年上任、現任總裁楊金龍2018年接任至今的26年來，新台幣匯率每年高低價差一般都會在3元以內，只在2008、2009、2022這三年，因爆發國際金融海嘯及新冠疫情等因素，國際匯市波動劇烈，新台幣匯率全年高低價差超過3元，其餘的23年，央行都將全年匯率高低價差控制在3元以下。
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