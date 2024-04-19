國票金改選前獨董行使監察權爭議未結束 獨董再發聲

去年引發國票金控（2889）內部爭議的獨董行使監察權，19日持續延燒。國票金今日晚間重訊公告，獨立董事陳惟龍於董事會討論事項上，提出三大說明事項，外界看事件尚未落幕。

去年引發國票金控內部爭議，為獨董要求依公司法218條行使監察權調查，但因訪談過程與內容，引發部分受訪者向媒體投訴並向勞工局申訴勞資爭議協調，引發市場關注。

陳惟龍在第八屆董事會第11次會議討論事項第二案，表示保留意見，認為依據證券交易法第14條之2規定行使對相關業務之「獨立調查權」，相關必要費用(含委任律師費用)由公司負擔，並要求國票金對獨立董事執行業務範圍內予以協助其履行職瓘。調查程序之進行，均以相關業務為限，只訪談至案關之「經理人」，即受到公司技術性的阻礙，並未及於「工讀生」，也不涉及個人隱私之問題，提案人卻惡意扭曲，特再予指明。

第二，陳惟龍認為，提案人諾威斯公司（代表人蔡紹中）是國票金第一大股東，持股8.05％，加上同一關係人「人旺公司」持股1.93％，合計9.98％，並以人旺公司名義當選2席董事，是金融控股公司法第四條規定之「大股東」，並在2023年5月31日合組成現在的經營團隊。

陳惟龍意見中揭露，認為人旺集團是現在國票金控公司經營團隊重要成員之一，如有重要事項，本可依循在「董事會」中提案討論決議推動，始為正辦。人旺集團卻捨此正軌，扭曲事實，藉端興訟提案狀告獨立董事，「當家鬧事」破壞公司團結，也嚴重損害公司治理制度。

第三，陳惟龍認為，具有去年5月31日「連任」獨立董事之「資格條件」，是經過國票金控公司董事會全體董事無異議審查通過，且當時蔡紹中時任副董事長，並提股東會選任及完成公告，如今（2024年4月8日)卻反目以股東提案方式，質疑本人的專業性及獨立性，有損害公司利益，其前後立場矛盾，自己否認自己，令人不解其目的？

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