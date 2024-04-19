股匯雙殺！新台幣今重貶1.36角再刷8年新低 交易爆出34億美元巨量

美國聯準會（Fed）官員亂放鷹、伊朗傳爆炸，加上台積電法說為前景展望有雜音，造成台股盤中重挫逾千點，外資在台股大賣857億元。新台幣匯價也同步重貶，美元指數走揚，導致新台幣對美元匯率一路向下貶，終場以32.512兌1美元作收，再創8年來新低，貶值1.36角，即期外匯市場交易量則爆出34.06億美元巨量。

股匯再度雙殺，匯銀人士指出，台股利空罩頂一路重挫，台匯跟著大貶，外資美元買盤高掛，出口商惜售美元，畢竟美元就是強，利率又好，沒有不抱美元的理由，新台幣賣壓沉重，由於亞幣全面走貶，央行實在沒什麼出手的理由，終場貶幅為0.42％，在主要亞幣中，貶幅僅次於韓元。

央行統計主要貨幣對美元升貶情形，美元指數上漲0.24％，歐元貶值0.23％，亞幣中，以韓元匯價貶值0.67％最多，第二名就是新台幣，貶幅0.42％，越南盾貶值0.19％，星幣貶值0.17％、日圓貶值0.08％、人民幣貶值0.02％。

匯銀指出，美國經濟數據強勁，通膨黏著性極強，降息時間一延再延，連幅度預測都遭壓縮，因此美元強勢不止，連美債利率也彈升，美元再獲多頭引擎，「美元就是強」， 任何亞幣都黯淡。

新台幣兌美元匯率前低是2016年6月30日，32.642兌一美元，匯價近期持續創8年來新低，暫時先看32.642是否有支撐。

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