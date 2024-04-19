凱基證券攜手凱基期貨與警政署合作防詐 副董親當一日講師

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券、凱基期貨積極落實公平待客及響應主管機關政策，持續推動反詐騙宣導，近日更與警政署刑事警察局攜手合作，由凱基證券副董事長暨凱基期貨董事長糜以雍親自擔任講師，前往警政署刑事警察局分享關於「期貨詐騙案例與業者防範詐騙之作為」，分析常見的投資詐騙案例，提醒投資人在接收各式訊息前都應更加謹慎小心。

糜以雍表示，常見的投資詐騙包含地下期貨、非法代操、利用釣魚網站詐騙、假投資真吸金等，而近期出現的新型態手法更是結合不同的網路社群平台進行詐騙，包括透過搜尋引擎置入釣魚網站、APP、以不同 LINE 帳號與被害人聯繫博取信任，甚至是以保證獲利等手法來吸引客戶眼球，投資人務必要當心各種來源不明的投資資訊。

新型態詐騙猖獗，反詐騙宣導更是刻不容緩，凱基證券及凱基期貨致力為投資人營造最好、最安全的智能交易生態圈，更於官方網站建立「反詐騙專區」，以圖、文、影片方式提醒投資人留意詐騙風險及面臨詐騙行為的應變方式，包括掌握防詐騙「三不三要」原則：不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP以及要警覺、要查證、要報警等，並透過內外部防範詐騙宣導、官網公告及防詐警語，全方面提醒第一線同仁及投資人留意詐騙手法資訊。

此外，凱基證券在董事會及所有同仁全力參與及推動下，實踐金融平權理念及保護投資人防範詐騙的精神已深植所有同仁DNA，近期高雄市警局亦表揚凱基證券高雄七賢分公司營業員，機警察覺高齡客戶神情有異，透過積極關懷成功攔阻假冒股票抽籤詐騙，並協助警方循線偵破面交車手犯嫌到案，透過待客如親的溫暖服務避免客戶蒙受損失，不僅主動保障客戶權益，同時維護社會治安有功，展現深化同仁教育訓練的成效。

凱基證 詐騙

延伸閱讀

5月台股期跌807點

兆豐證券與刑事局簽訂反詐騙合作意向書 強化公私協作反詐騙　

永豐雲豹連勝搶冠 永豐友善金融雙贏

上櫃董事酬金排行前十大 元大期貨居冠、半導體業霸榜

相關新聞

新台幣貶破楊金龍防線！熱錢奔逃、出口拋匯、央行阻貶 成交量寫歷史

中東衝突升溫，加上台積電（2330）法說行情失靈，國內股匯市慘遭血洗。熱錢19日奔逃17億美元，台股盤中崩跌逾千點，新台...

股匯雙殺！新台幣今重貶1.36角再刷8年新低 交易爆出34億美元巨量

美國聯準會（Fed）官員亂放鷹、伊朗傳爆炸，加上台積電法說為前景展望有雜音，造成台股盤中重挫逾千點，外資在台股大賣857...

全支付與玉山銀行合作 繳綜所稅免手續費再享全點回饋

報稅季來臨，民眾使用手機報稅比例逐年成長，也越來越多人習慣綁定電子支付繳稅簡單又便利，全支付宣布攜手玉山銀行，祭出繳「綜...

買不到副本理賠 改換年繳上萬的眼睛、牙齒保險值得嗎？這3點辨識

老化總是從身體開始，視力變差，牙齒開始動搖，膝蓋老是隱隱作痛，隨著年紀增長，這些老人症頭越來越多，健保給付卻越來越嚴格，我有必要特別為身體某個特別容易故障的「零件」去買保險嗎？

王道銀擬向澳洲申設雪梨代表人辦事處 金管會同意

金融監督管理委員會(以下稱金管會)19日同意王道商業銀行向澳洲主管機關申請設立雪梨代表人辦事處。

國壽與7-ELEVEN攜手合作 保戶用「OPEN錢包」可繳保費

國泰人壽今日宣布與7-ELEVEN攜手合作，即日起國壽數位平台上超過400萬名保戶可透過OPEN錢包來繳納網路投保保費，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。