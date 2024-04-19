群益金鼎證券募逾2萬袋熱血 獲頒捐血績優團體

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券執行副總裁王雅芳出席接受台灣血液基金會舉辦「捐血績優團體」表揚。（群益金鼎證券/提供）
群益金鼎證券執行副總裁王雅芳出席接受台灣血液基金會舉辦「捐血績優團體」表揚。（群益金鼎證券/提供）

群益金鼎證券（6005）投入捐血活動已連續舉辦16年，今年邁入第17年，長期關懷社會公益不遺餘力，鼓勵大眾踴躍捐血，至今已捐出超過2萬袋熱血，成效獲得台灣血液基金會肯定，獲頒「捐血績優團體」，由群益金鼎證券執行副總裁王雅芳出席接受表揚。

群益金鼎證券肩負社會責任年年舉辦捐血活動，捐血日已成為集團內的年度盛事，員工已養成捐血的好習慣，踴躍參與捐血活動，響應「捐血一袋，救人一命」理念，同時也會號召社會大眾挽起袖子一同來捐血，為台灣出一份心力。

為了持續推動捐血活動，集團內上到下都動起來，北中南各據點接棒舉行，呼籲更多人加入捐血行列，為社會貢獻一份愛心。群益金鼎證券長期以來不間斷舉辦捐血活動，擴大參與人群，讓更多人瞭解捐血的重要性，並鼓勵員工積極參與其中，共同為社會的健康和幸福盡一份心力。

群益金鼎證券長期關懷社會辦理捐血之外，也特別注重員工運動身心健康，以照護全體員工之身心靈健康為目標，提供醫生駐診、推行員工健康檢查、體適能檢測，公司定期開辦多元的健康樂活課程，鼓勵員工參加社團活動，同時舉辦運動會，支持國內體育活動，透過運動共同參與激勵團隊的凝聚力，培養員工對運動的喜愛，鼓勵員工從事健康活動，並凝聚對企業的歸屬感及向心力。

未來，群益金鼎證券將持續奉行「Capital Care 群益關心您」的核心理念，積極鼓勵每位員工將公益、志願服務以及健康樂活運動融入日常生活。

捐血 群益 運動

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