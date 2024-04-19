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全支付與玉山銀行合作 繳綜所稅免手續費再享全點回饋

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

報稅季來臨，民眾使用手機報稅比例逐年成長，也越來越多人習慣綁定電子支付繳稅簡單又便利，全支付宣布攜手玉山銀行，祭出繳「綜所稅」免手續費再享全支付點數回饋。 5月1日到6月3日，用全支付綁定玉山信用卡繳綜合所得稅，免手續費、早鳥限量最高可享600全點，且便利又省時。

全支付並邀請用戶一同分享母親節的溫馨氛圍，與超過40家人氣品牌合作，用全支付消費結帳滿500元即享6.5%全點回饋。另外，即日起至6月30日於各合作通路(適用全聯以外通路)消費不限金額，使用「全支付帳戶」或連結「銀行帳戶付款」單筆消費不限金額，筆筆享1.5%全點回饋無上限；連結指定銀行帳戶可再享最高2%全點回饋。

全支付 消費 玉山銀行

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