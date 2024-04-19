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不畏台股重挫？中經院看好出口揚帆啟航 GDP 上修至3.38%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中經院看好出口揚帆啟航 GDP 上修至3.38%。本報資料照片
中經院看好出口揚帆啟航 GDP 上修至3.38%。本報資料照片

中華經濟研究院19日發布最新經濟預測，看好AI科技應用需求強勁，有利科技產品出口擴增，中經院院長葉俊顯形容國內經濟情勢將「揚帆啟航」，今年台灣經濟成長率上修至3.38%，成長模式呈現內外皆溫。不過，受到電價上漲因素影響，今年消費者物價上漲率（CPI）預估值調升至2.30%，持續高於2%的通膨警戒線。

在投資方面，中經院此次對民間投資的預測則是小幅負成長0.20%。對此，葉俊顯說明，雖然庫存去化漸有改善，但因地緣政治干擾，且央行意外升息，造成廠商資金成本壓力未見減緩，使得廠商投資略有遲疑。不過，葉俊顯也提到，因節能減排、都更、電源開發等投資需求持續，基期偏低影響，以及公部門投資成長挹注下，今年國內固定資本形成年增率為1.43%，對經濟成長由2023年的負貢獻轉為正貢獻0.30個百分點。不過，民間投資則為小幅負成長0.20%，主要支撐動能是來自於2024年政府投資與公營事業投資實質投入 1.02 兆元、年增 8.39%。

此次中經院上調經濟成長率至3.38%，主要是境外需求貢獻增加，至於內需貢獻則反而下調。對此，葉俊顯指出，最主要原因是民間投資受到央行意外的升息半碼，另外就是說，廠商對於投資相對的也比較有質疑，並不是衰退，而是廠商對投資有一些預期，出口要到達一定的程度之後，才會慢慢增加投資，所以，會影響廠商對於投資的決定。

至於民間消費動能否維持？葉俊顯說，受到去年高基期影響，且近年國內旅遊成本增加，加上4月3日發生花蓮強震，使得旅遊消費轉往國外，再加上漲電價這些都多少會影響到內需消費。

消費

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