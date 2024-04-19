國壽與7-ELEVEN攜手合作 保戶用「OPEN錢包」可繳保費

國泰人壽今日宣布與7-ELEVEN攜手合作，即日起國壽數位平台上超過400萬名保戶可透過OPEN錢包來繳納網路投保保費，一站式完成手機付款、身分驗證等流程，交易則將透過國泰世華銀行支付安全防護機制(Payment Hub)機制，整個數位流程便捷又安心。

國壽目前有800萬保戶，其中數位平台保戶逾半；7-ELEVEN經營的OPENPOINT會員有1,700萬名會員，雙方合作讓熟悉數位支付的客戶有更便利的繳費選擇。當國壽保戶在網路投保時，可選擇以OPEN錢包繳納保費，一站式透過綁定在OPEN錢包上的本人信用卡付款，在完成驗身時即取得保障。

行動支付交易中，消費者最關心的是信用卡綁定、支付交易、驗身的安全性，為此國壽攜手國泰世華銀行的支付安全防護機制與信用卡收單，可達三大安全目標：1. 客戶所綁定之卡號，經客戶同意僅會留存在國泰世華銀行、2. 客戶選擇OPEN錢包信用卡時不用擔心卡號外流、3. 確保驗證身分的正確性。

國壽表示，即日起於國壽進行網路投保，只需於繳費頁面點選使用OPEN錢包，登入OPENPOINT APP後，就能輕鬆完成繳費，流程簡單方便又快速。投保成功還可參加抽獎，有機會獲得iPhone 15 Pro、智能手表等獎品。

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