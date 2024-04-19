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新台幣午盤貶1.54角 暫收32.53元

中央社／ 台北19日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.53元，貶1.54角，成交金額15.96億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.41元，早盤最高32.41元、最低32.574元。

外匯 新台幣

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