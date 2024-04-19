王道銀擬申設澳洲雪梨辦事處 金管會核准
王道銀行盼補足海外版圖，擬向澳洲主管機關申請設立雪梨代表人辦事處，於今天取得金管會同意。若後續順利取得澳洲主管機關點頭，將是台灣第11家於澳洲設點的銀行。
王道商業銀行目前設有香港分行、美國華信子銀行及天津代表人辦事處共3家海外分支機構，為參與澳洲市場及台澳經貿發展，掌握台商與當地企業國際金融服務商機，王道銀規劃設立雪梨代表人辦事處，以提高業務動能穩定成長性。
金管會經過審酌，於今天宣布同意王道銀向澳洲主管機關申設雪梨代表人辦事處。
王道銀今年成立滿25年，董事長駱怡君日前期許王道銀秉持3策略邁向「精品銀行」，除了現有中國、香港及美國據點外，將補上其餘板塊，包括擬進軍澳洲設辦事處，並考慮於新加坡設立創投公司切入東南亞市場。
金管會統計，目前本國銀行在澳洲設有分支機構者，包括台灣銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀、玉山銀行、台新銀行，合計8家銀行設有13家分行；另中信銀行、台北富邦銀行合計設有2家代表人辦事處。
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