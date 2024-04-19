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力挺性平日 元富證券全面實施「人工好孕假」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

新光金控旗下元富證券積極提升性別意識，響應政府鼓勵生育措施，特於4月20日「性別平等教育日」全面實施「人工好孕假」。台灣生育率節節下降，已是「國安危機」，建立更平等、平衡的職場環境是「催生」的重要方式。元富證券體恤備孕員工及員工配偶，進行人工生殖療程的不適，透過全面實施人工好孕假，希望藉此協助改善少子化問題，創造更友善的生養環境，善盡企業社會責任，朝人才及企業永續發展前進。

元富證券表示，今年的4月20日，是臺灣史上第二個性平日，元富證券力挺性平日的同時，亦全面實施每年二日全薪的人工好孕假，且擴大適用同性婚姻，凡員工本人或員工配偶，皆可申請。員工好孕，助益元富運氣更好！除了實施全薪人工好孕假，元富更提供優於法令之產假60天、陪產檢及陪產假8天、產檢假8天；妊娠員工可著寬鬆孕婦制服，視需求可申請改調職務；提供婚前健康檢查費用補助、生育補助、子女獎助學金；全額支付員工及其配偶子女的團體保險投保費用。其他如醫師臨場服務、特約護理師服務、健康講座等員工健康促進措施，所有措施經費由元富證券全額負擔。

此外，元富證券近年在性別平等，哺育親善，幸福職場面向，頻獲認證獎項肯定。首次參選即榮獲「臺北市職場性別平等認證」、「臺北市中高齡者暨高齡者友善企業認證」、「新北市獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」殊榮。亦拿下「優良哺(集)乳室分級認證暨績優評選」之「特優」；持續獲選1111人力銀行「幸福企業銀獎」，顯現元富珍惜經驗傳承，落實推動性別平等及友善孕育的具體作為。今年38國際婦女節響應性平議題，特舉辦「性別意識及DEI培力」實體講座；420性平日當週舉辦「DEI擁抱多元週」，將「性別意識及DEI培力」講座影片，結合「消弭無意識偏見」數位教材，以優質數位學習資源，積極對同仁宣導，使同仁更加了解性別和諧及育兒親職的組織文化。

元富 性平 生育補助

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