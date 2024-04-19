台銀推出無盡的愛銀幣 ∞符號象徵無限情意

臺灣銀行即日起，在臺灣銀行網站「黃金業務首頁 -常用服務-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外），銷售「2024無盡的愛1英兩精鑄銀幣」，每枚售價新台幣2,898元。

本枚銀幣由澳洲政府發行、柏斯鑄幣局鑄造，銀幣主題面呈現象徵愛情、和平與和諧的兩隻鴿子及象徵無限愛意的金色 “∞” 符號，周圍綴以花朵與葉子圖飾，並鐫印「two hearts、two lives、One Love」、發行年份2024及代表柏斯鑄幣局的「 P 」字。

銀幣正面鐫刻大英國協領袖-英國國王查爾斯三世肖像、外圈標示Charles III、發行國家AUSTRALIA、面額1 DOLLAR、重量1oz及含銀成色9999Ag，全球限量發行5,000枚。

銀幣直徑40.9公釐，厚度3.5公釐，採取精鑄等級工法鑄造，閃亮光澤的鏡面效果更能襯托出細緻主題圖案。 2024無盡的愛1英兩精鑄銀幣。圖/臺灣銀行提供

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