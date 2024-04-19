Visa Direct 台新易匯通 開放小額跨境匯款至美英日加
訴求跨境匯款快速簡便的「Visa Direct 台新易匯通」宣布全新升級，開放小額跨境匯款至美英日加等地銀行帳號，並推出優惠活動，6月18日前憑台新行動銀行優惠券享首筆交易免手續費，8月底前每筆交易皆可減免100元。
Visa台灣總經理黃慧琴表示，Visa 研究指出，88 %消費者偏好帳戶對帳戶的即時轉帳，高比例用戶認為手機App匯款的安全性高，更有超過半數（ 53%）的消費者正轉向使用 App 在全球進行人對人的資金往來 。
Visa Direct與全球500家合作夥伴提供全球數十億個端點的即時跨境支付，結合台新強大的數位平台，提供消費者安全便捷的跨境金流服務。
台新銀行資深副總經理黃天麟表示，透過交易、理財與生活優惠等金融服務的整合，持續拓展數位金融生活圈的場景。
「Visa Direct 台新易匯通」可安全、簡單（手機 App 直接操作）、快速（最快即時到匯）、低手續費等特性，完成跨境匯款的各種場景需求。
例如消費者在海外網拍平台購物，可直接將款項匯入賣家帳戶，確保交易的簡易性及安全性；海外留學生的父母也可即時匯款給急需用錢的子女；須定期匯款生活費給海外親友的用戶，更可減輕因頻繁匯款衍生的手續費負擔。
首波開放跨境匯款受款地包含美國、英國、日本、加拿大、澳洲、新加坡、香港等七大主要地區。
▪ 致電房仲對方第一句話讓他一頭霧水 內行秒懂：不這樣會被嫌不專業
▪ 房市睽違16年亮黃紅燈！專家：買方認清了、不怕買貴只怕買不到
▪ 新北總價千萬元交易王出爐 淡水年交易量衝破1800件奪冠
▪ 預售市場睽違16年又見黃紅燈 房價「沒得談」
▪ 危老重建將新增容積獎勵 採用「預鑄工法」可取得3%至5%優惠
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言