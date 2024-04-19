Visa Direct 台新易匯通 開放小額跨境匯款至美英日加

訴求跨境匯款快速簡便的「Visa Direct 台新易匯通」宣布全新升級，開放小額跨境匯款至美英日加等地銀行帳號，並推出優惠活動，6月18日前憑台新行動銀行優惠券享首筆交易免手續費，8月底前每筆交易皆可減免100元。

Visa台灣總經理黃慧琴表示，Visa 研究指出，88 %消費者偏好帳戶對帳戶的即時轉帳，高比例用戶認為手機App匯款的安全性高，更有超過半數（ 53%）的消費者正轉向使用 App 在全球進行人對人的資金往來 。

Visa Direct與全球500家合作夥伴提供全球數十億個端點的即時跨境支付，結合台新強大的數位平台，提供消費者安全便捷的跨境金流服務。

台新銀行資深副總經理黃天麟表示，透過交易、理財與生活優惠等金融服務的整合，持續拓展數位金融生活圈的場景。

「Visa Direct 台新易匯通」可安全、簡單（手機 App 直接操作）、快速（最快即時到匯）、低手續費等特性，完成跨境匯款的各種場景需求。

例如消費者在海外網拍平台購物，可直接將款項匯入賣家帳戶，確保交易的簡易性及安全性；海外留學生的父母也可即時匯款給急需用錢的子女；須定期匯款生活費給海外親友的用戶，更可減輕因頻繁匯款衍生的手續費負擔。

首波開放跨境匯款受款地包含美國、英國、日本、加拿大、澳洲、新加坡、香港等七大主要地區。

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