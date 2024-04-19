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獨／不是中信金！京城銀想嫁 意中人是這兩家金控

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獨家／不是中信金！京城銀想嫁 意中人是這兩家金控

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
京城銀行找買家，傳永豐金、元大金、中信金爭搶。（本報系資料庫）
京城銀行找買家，傳永豐金、元大金、中信金爭搶。（本報系資料庫）

據投行圈消息指出，京城銀大股東京城集團蔡家早從2023年下半年就開始找買家，先經過第一輪非強制出價（non-binding）後，蔡家已挑選兩家出價較高者、進入第二輪，這兩家就是永豐金與元大金；中信金則早在non-binding階段就出局。遭點名的金控均表示，無法評論個案。

這兩家金控已完成對京城銀的實地查核，也正式出價，將進入最後階段；據了解，近期蔡家將決定最後買家，但是否能真正完成交易，關鍵仍是「價格」，一旦拍定，最快趕在今年股東會通過雙方合併案。

京城銀、永豐金和元大金，全都在今年6月7日同一天召開股東會，被市場視為早就替雙方合併案埋下伏筆。依規定，雙方要通過合併案，股東會需為同一天。

但京城銀是否能趕在今年股東會順利出嫁，最大變數是「價格」。去年底京城銀每股淨值是45.1元，若以京城銀18日收盤價56.9元，P／B值已達1.26倍，比元大金當初併購大眾銀1.22倍還高，這兩家金控是否願意砸高聘金娶親，恐得再經過雙方一番拉鋸與角力。

金融人士指出，京城銀最大特色是南部分行占逾半數，對兩家銀行來說，均可以拓展中南部市場版圖、進而做財富管理業務，具有互補性。

據金管會去年底統計，京城銀全省分行有65家、永豐銀124家、元大銀148家，一旦雙方合併，永豐銀分行家數將達189家（124+65）、元大銀213家（148+65），幾乎僅次於合庫的269家，分行家數大躍進。

但該人士也坦言，京城銀另一大特色是財務操作能力很強，但對以證券為主的元大金，可能就非加分項目，加上當初是以高聘金娶進大眾銀，是否願意再高價吃下京城銀？若元大金不願出高價、永豐金就有機會抱得美人歸。

金管會主委黃天牧18日說，金管會對京城銀出售案「個案不予評論」，是否有這件事、或是如何發展都不評論，金管會對金融機構間的併購，只要依《金融金融合併法》、《金控法》、《企業併購法》等合理程序完成都樂見。

京城銀 元大金 股東會

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