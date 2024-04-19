傳中信金要併京城銀 出價是關鍵

市場傳出中信金控有意併購京城銀行，知情人士指出，中信金擬以京城銀行的淨值來併京城銀，但這樣的開價和京城銀兩大股東蔡天贊家族、京城銀董事長戴誠志有相當大落差，若中信金不願再往上加碼，併購案破局機率很高。

京城銀目前每股淨值為四十五點一元，最新的股價淨值比為一點二三倍，董事長戴誠志持股百分之七、最大股東蔡天贊家族持股約三成，雙方持股合計約百分之卅七。知情人士說，京城銀兩大股東都希望未來不論哪家金控合併京城銀，能仿照富邦金併日盛金作法，以公開收購超過百分之五十以上的方式來進行。

中信金之所以相中京城銀，據了解，主要和京城銀大部分據點分布在雲嘉南地區，未來有助中信金財富管理、私人銀行業務往南部開發這些「含金量」高的大戶，此外，也著眼於南台灣由台積電領軍半導體產業產生的「Ｓ廊帶」價值，由於Ｓ廊帶已是全台最具有發展潛力的半導體新興重鎮，中信金評估有在此插旗的必要性。

接近京城銀大股東的人士指出，除了價格之外，京城銀要求買方必須提出妥善照顧員工權益的完整方案，此外，京城銀目前有許多位於Ｓ廊帶的高科技背景中小企業戶，併購者必須要有帶客戶走出海外發展的能力，因此海外據點眾多的中信金是理想對象，但問題卡在價格，因為若併購價格不佳，也有損京城銀股東權益。

知情人士說，京城銀近幾年除了物色併購對象，也不排除被大型金控併購的機會；尤其對於價格，在被併的時候不會賤價出售，想併別人時也不接受被敲竹槓。舉例來說，京城銀和安泰銀行多年前談判併購案，安泰大股東在簽約前追加人事開銷，京城銀大股東最後中止併購案。

中信金發動併購京城銀消息傳出之後，金管會主委黃天牧和中信金昨天都表示，「對個案不予評論。」京城銀也回應，有關併購傳聞，目前公司並無任何相關決議。黃天牧說，只要符合金融機構合併法、金控法、企併法，經過合理的程序完成的併購，都樂見其成。

隨著併購消息傳出，京城銀股價昨也出現戲劇性變化，盤中一度下跌三點三元，但尾盤出現買盤急拉，最後以每股五十六點九元，上漲一點四元作收。據了解，由於雙方在價格仍有歧見，因此中信金尚未對京城銀啟動實地查核，但已向金管會報告有意啟動併購京城銀的意向。

事實上，開發金控先前也曾表達併購京城銀的興趣，因為開發金若能合併京城銀，對旗下凱基銀行加分效果相對更大，但同樣卡在價格問題，京城銀兩大股東不可能接受僅以淨值出價。

商品推薦