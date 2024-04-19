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熱錢匯入 台幣升1.02角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料庫
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料庫

國際美元漲高回檔，主要亞幣紛紛反彈。受到熱錢昨（18）日大舉匯入9億美元影響，新台幣匯率升值1.02角，收在32.376元，連兩升，總成交量19.36億美元。匯銀主管說，新台幣收盤價接近「楊金龍防線」32.5元後持續反彈，預估短期新台幣將位於32.2元至32.6元區間整理。

央行統計顯示，美元指數昨天回落0.42%，主要亞幣升貶互見、但多數亞幣對美元升值。其中台灣主要貿易對手國貨幣韓元強升1.01%、氣勢如虹搶下「最強亞幣」寶座；新台幣與星元昨天分別升值0.32%和0.31%。

資料指出，日圓匯率昨天也反彈0.17%，僅人民幣匯率逆勢下挫0.06%。

今年以來美元指數累計大漲4.42%，主要亞幣全數下挫，日圓、韓元與新台幣匯率，累計貶幅分別為8.38%、6.18%和5.07%。星元與人民幣匯率相對抗跌。

人民幣匯率 台幣匯率 新台幣

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