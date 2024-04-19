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南山砸23億 桃園、台南獵地

經濟日報／ 記者陳美君陳美玲／台北報導

大型壽險業再度出手獵地。南山人壽昨（18）日公告，經董事會決議，在桃園市桃園區、台南市新市區購置不動產，合計斥資23.58億元。

南山人壽表示，以11.7億元向合輝建設開發購置位於桃園市桃園區小檜溪重劃區的合輝大璽萬象大樓，未來將作為桃園分公司、自用通訊處辦公室及教育訓練教室所用。

南山人壽指出，合輝大璽萬象大樓為地上22層、地下四層鋼筋混凝土造大樓，南山人壽預計將於2025年取得使用執照。

據了解，合輝大璽萬象大樓坐落於桃園市桃園區小檜溪重劃區內，鄰地有大型商場、辦公室投資，應能帶起區域商業發展動能，隨著重劃區逐步建設完成，未來發展可期。

瑞普萊坊董事長劉美華分析，小檜溪重劃區鄰近桃園火車站前商圈、中正路商圈、藝文商圈與中正藝文特區，且距離興建中的捷運綠線G09民光站僅約1公里，可南接桃園車站，北連接機場捷運A11/G32南坑口站，聯外交通網路四通八達。

劉美華強調，該大樓位處商業用地，區位、環境、交通、機能、大樓外觀等皆到位，應是南山人壽出手關鍵。

另外，南山人壽昨天董事會決議，以11.88億元向台灣瑞肯物流購置台南市新市區看西路5號的土地及廠房，目的是依保險法規定，進行不動產投資；南山人壽強調，該案以收取穩定長期租金收益為購置目的。

南山人壽表示，該案土地面積約5,446.52坪、建物面積約3,075.94坪，台灣瑞肯物流公司擬以售後回租方式處分本案。

據了解，該案位於台南市新市區樹谷園區，隨台積電（2330）、ASML等大廠進駐南科，帶動區域產業發展，工業重鎮漸漸由永康區轉移至新市地區，連接南部科學園區路竹、橋頭等科技工業區，預期未來發展具有潛力。

南山人壽 重劃區

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