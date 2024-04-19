新光金發真空保溫瓶
新光金（2888）昨（18）日公告今年股東常會紀念品為「不鏽鋼真空保溫瓶」，零股股東親自出席股東會或是以電子方式行使表決權者得領取。
新光金今年股東常會訂於6月14日召開，4月16日起已停止股票過戶；截至4月12日新光金股東共有446,142人。
時序進入股東會旺季，金控股東會紀念品陸續揭曉。除了每年皆造成轟動的開發金已公布紀念品是野餐墊，永豐金股東會紀念品是「豐收椅」，也走露營風。
元大金控則送超商禮物卡100元，國票金也是50元超商卡。前述零股股東皆可領。
14家金控股東會日程皆確定，國票金率先於5月底召開，永豐金、元大金在6月7日，其餘多數民營金控集中在6月14日，包括富邦金、國泰金、中信金、玉山金、新光金等。
至於兆豐金、第一金、華南金、台企銀等官股集中在6月21日召開。
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