京城集團董座蔡天贊談合併...二代沒興趣 不勉強接棒

京城集團董事長蔡天贊昨（18）日受訪時指出，京城銀行（2809）績效很好，但「少年仔（指長子蔡炅廷）沒興趣不要勉強他，（合併的事）就讓他們去講看看」。

上市建商指出，據了解62年次的蔡炅廷20年前剛接手京城銀時，對經營金融業就顯得意興闌珊，卻仍將京城銀行做得有聲有色、績效凸出，隨著年歲增長，更想做自己。

蔡天贊表示，少年仔沒興趣就不要做，否則做了會很艱苦，我已經老了也不要勉強他，（合併的事）就讓他們去講看看。

蔡天贊是高雄商界傳奇人物，白手起家打下一片天，他對土地情有獨鍾，愛地成痴，成功創造鉅額財富，商界普遍估量蔡天贊身家至少千億元起跳。

蔡天贊育有二子、一女，老大蔡炅廷是史丹佛大學經濟工程碩士，也是京城銀行副董事長。京城銀行的前身是台南中小企銀，取得經營權至今已經20年。

話鋒一轉談到房地產，蔡天贊說，南部房地產市場強強滾，高雄房市進到50年來最大榮景，「還會繼續旺20年、甚至更久」。

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