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京城銀招親…永豐、元大過頭關 交易規模上看600億元

經濟日報／ 記者廖珮君夏淑賢楊筱筠／台北報導
京城銀行找買家，傳永豐金、元大金、中信金爭搶。 圖／聯合報系資料照片
京城銀行找買家，傳永豐金、元大金、中信金爭搶。 圖／聯合報系資料照片

據投行圈消息指出，京城集團蔡家早從2023年下半年就開始找買家，先經過第一輪非強制出價（non-binding）後，蔡家已挑選兩家出價較高者、進入第二輪，這兩家就是永豐金（2890）與元大金（2885）；中信金（2891）則早在non-binding階段就出局。

由於京城銀去年底淨值已達501億元，因此保守估計若併購成局，規模將有五、六百億元以上，超越之前富邦併日盛「金金併」。

這兩家金控已完成對京城銀的實地查核，也正式出價，將進入最後階段；據了解，近期蔡家將決定最後買家，但是否能真正完成交易，關鍵仍是「價格」，一旦拍定，最快趕在今年股東會通過雙方合併案。

遭市場點名的中信金，昨（18）日表示，對個案無法評論，永豐金控、元大金控則同樣表示，對個案無法評論。

京城銀概況與主要股東
京城銀概況與主要股東

京城銀、永豐金和元大金，全都在今年6月7日同一天召開股東會，被市場視為早就替雙方合併案埋下伏筆。依規定，雙方要通過合併案，股東會需為同一天。

京城銀昨天股價創新高，收盤價56.9元，總市值達632億元，相較其每股淨值45.1元，股價淨值比達到1.26倍，不僅高於富邦金併日盛金約一倍出頭，也比元大金2016年併大眾銀的1.22倍要高，兩家金控是否願意砸高聘金娶親，恐得再經過一番拉鋸與角力。

金融人士指出，京城銀最大特色是南部分行占逾半數，對兩家銀行來說，均可以拓展中南部市場版圖、進而做財富管理業務，具有互補性。

據金管會去年底統計，京城銀全省分行有65家、永豐銀124家、元大銀148家，一旦雙方合併，永豐銀分行家數189家、元大銀213家，幾乎僅次於合庫的269家，分行家數大躍進。

但該人士也坦言，京城銀另一大特色是財務操作能力很強，但對以證券為主的元大金，可能就非加分項目，加上當初是以高聘金娶進大眾銀，是否願意再高價吃下京城銀？若元大金不願出高價、永豐金就有機會抱得美人歸。

金管會主委黃天牧昨日說，金管會對京城銀出售案，目前是「個案不予評論」，是否有這件事、或是如何發展都不評論。

京城銀 元大金控 股東會

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