富邦挺淨零 拚綠色金融

富邦金控（2881）響應4月22日世界地球日，除2023年綠色金融成果已超過2.59兆元，並增訂通過2030年綠色金融目標為2.91兆元，攜手各產業奔向永續台灣願景；同時也積極以身作則，響應政府淨零政策，已成為台灣碳權交易所首批國際碳權交易買家。

富邦金控董事長蔡明興表示，世界地球日源起已超過50年，目的在鼓勵所有人團結一致，無論是個人、組織或企業，發揮力量讓地球更美好，富邦金控身為綠色金融領跑者，將繼續以「低碳、數位、激勵、影響」ESG四大策略擴大正向影響，為淨零碳排目標努力奔跑。

富邦人壽以母公司富邦金控四大永續策略為核心，持續運用金融專業，以永續、低碳為舵，在金融面，加速綠色金融發展，不再承作新燃煤比大於50%之電廠投融資，至2022年底，ESG主題性投資金額高達2.26兆元，綠色投資總金額逾1.8兆，2023年綠色採購金額達1.5億元。並從本業出發，實踐綠色保險服務，運用MID身分認證推動行動投保及視訊投保，真正落實投保無紙化，並推動電子保單、電子通知單及行動保全等數位服務，相關作為一年可減少超過40萬公斤的碳排量。

北富銀致力協助客戶永續轉型，透過永續金融投資、放款、商品與專業服務，協助客戶提升ESG績效，截至2023年已提供273檔永續相關基金與海外債，資金規模逾新台幣126億元，2023年全年綠色授信餘額更突破新台幣2,600億元。

富邦產險除率先提出「2050淨零承保」，並透過相關服務或作為，協助企業客戶低碳轉型外，並力推電子保單。2023年度已發出近940萬張電子保單，降低近77萬公斤的碳排放量；2023年度申辦率近75%，不僅提升服務效率，也為節能減碳貢獻一份心力。

富邦證券2023年領先同業推出整合性「ESG專區」，提供包括台股、美股、海外債及基金等四大投資商品ESG評分。此外積極建置太陽能發電設備及推動無紙化作業，2023年10月起，富邦證券嘉義分公司所建置的太陽能設施開始發電，竹東分公司也預計於今年建置再生能源設施，持續降低灰電使用量。

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