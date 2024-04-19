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中小企放款淡季大躍進 2月逆勢跳增392億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國銀對中小企業放款餘額概況
國銀對中小企業放款餘額概況

金管會統計，2024年2月底國銀對中小企業放款餘額9兆8,087億元的史上新高，2月大增392億元，累計前二月已增加423億元，與往年年初多是放款淡季來看，今年不減反大增，年增率更連七個月走升到5.8%的近一年新高，反映企業資金需求已全面回暖。

銀行主管坦言，過往每年1月因中小企業還款，使1月國銀對中小企業放款量都呈衰退，2月才緩步回升，但回升幅度並不大。

2024年開始則就驚現回暖，1月放款已不減反增31億元、2月更大增392億元或0.4%，都顯示景氣迅速回升、讓中小企業周轉金購料都已增加。

據金管會近十年來統計，僅2021年、2022年1月國銀對中小企業放款增加，主因是當時衝刺紓困貸款，其餘從2015~2020年、及2023年共七年都陷衰退，2024年1月開始不減反增，2月增幅更擴大，與往年年初多是淡季大不同。

金管會官員說，國銀對中小企業放款增減的概念，是類似「採購經理人指數」，當中小企業接到單，就會增加動用周轉金額度，增加融資需求，自然也與景氣有所連動。

金管會昨（18）日公布國銀對中小企業放款，2月單月大增392億元或0.4%，累計前二月增加423億元，推升2月底國銀對中小企放款餘額攀升到9兆8,087億元的史上新高，年增率達5.8%。

統計也顯示，今年前二月國銀對中小企業放款增加前五大，仍以民營銀行為主，包括永豐銀、兆豐銀、台新銀、中信銀和北富銀，除兆豐銀外，其餘四家都是民營銀行，又以永豐銀前二月對中小企業放款增加127.4億元最多，行庫則似乎仍欲振乏力。

行庫對中小企業放款動能，為何不如民營銀行？官員坦言，這與客戶屬性有關，例如2月有兩家行庫對中小企業放款仍呈現減少，經了解有三大主因，一、年初有資本性和周轉金還款，二、土建融還款，三、有些中小企業戶被行庫「養大了」變成大企業了，自然被剔除不計入，使放款衰退。

官員說，各家銀行都在衝刺中小企業放款，民營銀行放款少、有企業戶還款就可以補，但各行庫放款量大，每位企業戶一還款、數字就會掉得很明顯，使增減數字看起來波動性較大。

金管會

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