海外投資上限喊降 壽險跳腳

國民黨立委羅明才日前連署提案，擬將保險業海外投資上限，由現行可運用資金45%降至25%，預計下周一（22日）邀請金管會主委黃天牧備詢並進行審查；消息一出，壽險業大感震驚且急跳腳。

壽險公會昨（18）日舉行2024世界地球日聯合淨灘活動記者會，壽險公會理事長陳慧遊會後受訪指出，目前還沒看到委員要調整的理由、也沒討論過相關內容，但「絕對不會支持這樣的調整，壽險業為了給保戶權益、資金必須有好的去處，如果不能去、少了這一條路，後果將會是全體保戶承擔。」

元大人壽總經理袁曉芝則說，「如果調降壽險業海外投資上限比重，壽險公司未來要銷售美元保單會比較不容易。」

針對政治大學商學院副院長彭金隆以黑馬之姿出任金管會主委，陳慧遊昨日指出，保險業接軌ICS（新一代清償能力指標）第三階段在地化措施已出爐，壽險公會政策小組將再彙整壽險業者對國際制度接軌措施、外匯避險方案等意見，預計5月上旬送交金管會。

陳慧遊昨天表示，保險業面臨接軌國際制度的困難，要凝聚共識不是那麼容易，因此，公會的政策小組將開會彙整，預計兩、三周內，做成一份正式且完整的報告，送交給新政府參考。而這份「壽險業政策建言書」裡，包含接軌相關建議，例如外商壽險需要的政策支持和本國壽險可能不同，因此，該建言書裡會包含接軌、但不限於接軌相關問題，希望可以照顧到各公司，以及全體保戶的權益。

至於攸關壽險業競爭力的外匯避險成本問題，陳慧遊說，近日還在和同業討論，如何在不修法前提下，協助業者提出降低外匯避險成本的可行方案，為此，公會會先找四大會計事務所商議，目前的主張是否可行，達成共識後才會送交保險局，需要一點時間，目前還沒有確定的版本，會盡力在一個月內完成相關工作。

對於彭金隆將執掌金管會，陳慧遊也獻上祝福：「祝彭老師新人、新政、新氣象」，接著幽默表示，彭老師要趕快去拍幾張帥照，因為經過「折磨」後，未來不會像現在這麼年輕了；他幾次參加頒獎典禮，看到黃天牧在當保險局長時，比在主委任內拍的照片明顯「青春洋溢」很多。

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