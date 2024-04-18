前總座涉內線交易、掏空公司案正式起訴 東洋聲明強化公司治理
東洋（4105）前總經理涉嫌內線交易案件及涉嫌掏空公司資產後，18日被士林地檢署偵查終結並依法提起公訴，台灣東洋發表聲明強調，堅持法遵，強化公司治理 。
台灣東洋指出，針對臺灣士林地方檢察署針對昔日台灣東洋員工涉犯《證交法》、《稅捐稽徵法》等罪嫌偵結。台灣東洋聲明如下：東洋公司一貫堅持法遵及誠信經營原則、落實公司治理精神。2020年於洽談德國BNT疫苗過程中，發現股價波動，即主動呈請證券櫃檯買賣中心調查。
另士檢起訴前總經理施俊良違反《稅捐稽徵法》案，亦屬本公司於 110 年底，接獲檢舉並啟動內部調查之案件，後於2022年3月底，主動向內政部警政署刑事警察局提出告發。
台灣東洋強調，公司本著一貫信念，持續落實法遵精神及誠信經營原則，對可能不法行為均主動提出調查，並全力配合主管機關與檢調查處，盼透過公正審理維護台灣東洋公司商譽及公司治理之永續經營的堅持。
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