提案調降保險海外投資上限為哪樁？立委羅明才這麼說
國民黨立委羅明才連署提案，擬將保險業海外投資上限由現行可運用資金45%降至25%，預計下周一（22日）邀請金管會主委黃天牧備質詢並進行審查；羅明才今日受訪時指出，提案降低壽險業海外投資，是希望數兆元資金能回流、投入國內公共建設，讓台灣「脫胎換骨」。
羅明才表示，壽險業總資產接近35兆元，截至2023年第3季，加計國際板債券及外幣保單，壽險業海外投資規模增至22兆1,223億元，創下歷史新高，壽險業海外投資規模占可運用資金比達70.1%。
羅明才指出，近年來壽險業投資俄羅斯、以色列等地頻頻踩雷、造成損失，且最近國外一些國家的經濟也在走緩，因此，他主張應適度將資金導回台灣、投入公共建設，像是「環島高鐵」等基礎工程建設，或民生、長照等產業，「想想看，若是壽險資金可以回流數兆元，可以為台灣做多少事情」。
羅明才強調，台灣應效法新加坡、打造台灣金融平台，讓金融從業人員的薪資可以大幅提升。
對於業界憂心，壽險資金大舉回台恐流向股市、房市，羅明才說，主管機關可以設計一些機制防堵，具體內容還可以再討論。
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