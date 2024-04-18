快訊

虐死1歲童…保母「姊妹檔」有逃亡串證之虞 裁定羈押禁見

提案調降保險海外投資上限為哪樁？立委羅明才這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國民黨立委羅明才連署提案，擬將保險業海外投資上限由現行可運用資金45%降至25%，預計下周一（22日）邀請金管會主委黃天牧備質詢並進行審查。本報資料照片
國民黨立委羅明才連署提案，擬將保險業海外投資上限由現行可運用資金45%降至25%，預計下周一（22日）邀請金管會主委黃天牧備質詢並進行審查。本報資料照片

國民黨立委羅明才連署提案，擬將保險業海外投資上限由現行可運用資金45%降至25%，預計下周一（22日）邀請金管會主委黃天牧備質詢並進行審查；羅明才今日受訪時指出，提案降低壽險業海外投資，是希望數兆元資金能回流、投入國內公共建設，讓台灣「脫胎換骨」。

羅明才表示，壽險業總資產接近35兆元，截至2023年第3季，加計國際板債券及外幣保單，壽險業海外投資規模增至22兆1,223億元，創下歷史新高，壽險業海外投資規模占可運用資金比達70.1%。

羅明才指出，近年來壽險業投資俄羅斯、以色列等地頻頻踩雷、造成損失，且最近國外一些國家的經濟也在走緩，因此，他主張應適度將資金導回台灣、投入公共建設，像是「環島高鐵」等基礎工程建設，或民生、長照等產業，「想想看，若是壽險資金可以回流數兆元，可以為台灣做多少事情」。

羅明才強調，台灣應效法新加坡、打造台灣金融平台，讓金融從業人員的薪資可以大幅提升。

對於業界憂心，壽險資金大舉回台恐流向股市、房市，羅明才說，主管機關可以設計一些機制防堵，具體內容還可以再討論。

壽險業 羅明才

延伸閱讀

深坑輕軌拆遷及跨河搭乘等問題 擬建陸橋並微調站點

在位最久的金管會主委…黃天牧一個遺憾 兩未竟目標

00940破發 黃天牧：投資人多注意長線投資價值

提普發1萬元被陳揆打槍 藍委羅明才豪語：缺錢來找我

相關新聞

遭金管會重罰120萬！代操經理人跟單挨罰 國泰投信發聲明

金管會通過對國泰投信及其人員違反證券投資信託管理法令裁罰處分案。對此，國泰投信18日發出聲明稿指出，有關金管會本日公告裁...

瞄準科技新貴！滙豐銀宣布開辦財管2.0 將給6大新商品

外銀子行滙豐銀今年3月拿下財管2.0執照，18日宣布正式開辦，寫台灣金融市場上第一家拿到該業務核准的外銀子行。滙豐銀指出...

財金公司4月21日凌晨 將辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」

為持續提升ATM跨行系統的服務品質及應變能力，財金公司訂於4月21日(星期日) 凌晨1:00~7:00，辦理「ATM跨...

壽險業急跳腳！立委提案保險海外投資上限降至25% 公會理事長說話了

市場18日傳出一項令壽險業震驚且急跳腳的消息，國民黨立委羅明才連署提案，擬將保險業海外投資上限，由現行可運用資金45%降...

「這投信」經理人跟單 金管會開鍘禁發新ETF

金管會一般金檢發現，國泰投信經理人利用職務之便、透過人頭戶跟單，晚間宣布處國泰投信120萬元罰鍰，禁止國泰投信發行新檔E...

經理人跟單買股 金管會重罰國泰投信120萬、禁發新ETF

金管會今日宣布通過對國泰投信的全委經理人用人頭帳戶買賣股票裁罰案，除了依投信投顧法103條第1款規定，對國泰投信核處警告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。