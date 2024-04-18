富邦金拚低碳轉型 2030年綠色金融目標2.91兆

迎向淨零轉型，富邦金成為台灣碳權交易所首批國際碳權交易買家，富邦金今天公布，2023年綠色金融（綠色投、融資等）成果已逾新台幣2.57兆元，力拚2030年綠色金融規模達2.91兆元。

富邦金控今天公布，加計各子公司在內，2023年綠色金融成果已超過2.57兆元，面對國際淨零轉型目標在即，富邦金通過增訂2030年綠色金融要達2.91兆元目標。

富邦金表示，響應政府淨零政策，富邦金除了成為台灣碳權交易所首批國際碳權交易買家外，已進一步推出「富邦Run For Green全民線上跑」計畫，未來民眾透過穿戴裝置或App紀錄跑步資料，每累計跑40公里，即可兌換1棵樹，鼓勵民眾為個人健康及地球永續而跑。

富邦金董事長蔡明興表示，4月22日為世界地球日，世界地球日源起已超過50年，目的在鼓勵所有人團結一致，無論個人、組織或企業，發揮力量讓地球更美好，富邦金身為綠色金融領跑者，將繼續以「低碳、數位、激勵、影響」4大ESG策略擴大正向影響。

子公司富邦人壽以永續、低碳為舵，在金融面，宣示不再承作新燃煤比大於50%的電廠投融資，截至2022年底ESG主題性投資規模達2.26兆元，綠色投資總額逾1.8兆，2023年綠色採購金額達1.5億元。

北富銀致力協助客戶永續轉型，透過永續金融投資、放款、商品與專業服務，協助客戶提升ESG績效，截至2023年北富銀已提供273檔永續相關基金與海外債，資金規模逾126億元，2023年綠色授信餘額突破2600億元。

富邦產險積極投入綠能保險，目前承保全台灣近1/4太陽能光電案場、約半數陸上風電機組，並參與每一個離岸風電風場保險計畫。富邦證券2023年領先推出整合性ESG專區，提供台股、美股、海外債及基金等4大投資商品ESG評分。

富邦金自2021年起推動Run For Green倡議，目標5年內為台灣種下10萬棵樹，並結合運動贊助力量，凡跑者累積4大馬等指定賽事滿40公里，即可兌領1棵樹，截至目前為止跑者累積近21.3萬人次，超過5.6萬人次獲得領樹資格。

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