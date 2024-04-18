瑞士隆奧：亞洲及新興市場估值偏低 有利吸引資金進駐

瑞士隆奧集團「瑞士隆奧亞洲價值債券基金」昨(17)日拿下台灣理柏基金獎2024年「亞太區強勢貨幣債券-十年期」獎，針對目前市場的狀況，瑞士隆奧亞債團隊表示，2024年亞洲及新興市場總體環境可望呈現通膨下降趨勢，亞洲（中國及日本除外）將因更寬鬆的融資條件和具韌性的成長而在經濟上受益最大，而相對於成熟市場債市，亞洲及新興市場估值偏低，利差更有縮窄的空間，料將吸引更多資金進駐。

此外，過去亞洲利率水準較高，因此在控制通膨方面優於美國，因此亞洲過去兩年升息幅度低於美國，預估Fed在本次週期的降息幅度都將高於亞洲，換言之，亞洲相對於美國將有更大的利差優勢，在此前提下，從2024年下半年開始，對債券發行者來說，政策利率差異的擴大將使美元債融資（利率較低）相對於本地債融資（利率較高）更具吸引力。

同時，美元走弱將導致投資者的外匯避險成本降低，因此，亞洲境內投資人對美元債的需求料將增加。根據JPM的預估，今年亞洲及新興市場債券仍將為負供給，將為亞債提供技術面支持，此外，由於聯準會將開啟降息循環，料全球追逐高利率的情況將增強，也有利於利率較高的亞洲及新興市場美元債的表現。

瑞士隆奧亞債基金在2023年由展新投顧創辦人黃大展引進台灣，截至2024年3月，基金規模超過20億美元，為全球第二大亞洲債券基金（IG-HY混合型投組）。在台灣目前僅提供法人申購，不久將來一般投資人也可以在基金平台、銀行通路申購。

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