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金管會研議修《保險法》 保單被迫解約附約失效有解

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

欠錢、欠稅被討債，連保單都會被迫強制解約，失去保障。

金管會昨（17）日說，因保單被視為個人財產，當被法院做強制執行，保單解約後主約失效，連帶附約的醫療險、意外險也失效，金管會正研議修《保險法》讓保單受益人可介入，一個月內確立修法方向。

保險局長施瓊華說，保單還沒有保險事故發生前，是屬於要保人（付保費者）財產，最高法院判決，認為保單可以被強制執行解約、還錢給債權人。

立委鍾佳濱昨在財委會質疑，保單壽險主約被強制執行取得保價金，但連同附約包括健康險、傷害險保障可能全部消失，這樣並不合理。

施瓊華說，一、要保人與受益人不是同一人時，可引入「受益人介入權」，受益人取得要保人同意後，可變更要保人，讓受益人變成要保人，就可與債權人協商，避免強制執行保單解約。

二、但如果要保人與受益人是同一人，就無法引入「受益人介入權」，這時候，就可討論「主附約脫鉤」處理。日前保險局已修「人身保險商品審查應注意事項」，要求7月起，保單被強制執行時，保險公司可採「附約延續」，等於主、附約脫鉤處理。

施瓊華說，一般買壽險主約，傷害險或健康險多以附約存在，但傷害險和健康險為1年期，解約金很低，且是真正保障型商品，金管會希望業者均添加附約延續條款，讓主約一旦不存在，附約仍可續行，保障保戶權益。

保單 保險 金管會

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