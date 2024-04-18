中信銀打詐 啟動「雷霆專案」

金檢聯手揪人頭帳戶，公私協力阻詐再進化。中國信託商業銀行積極配合政府打擊詐騙，繼去年與內政部警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」連線懲詐，昨（17）日攜手臺灣新北地方檢察署（簡稱「新北地檢署」）啟動「雷霆專案」。

中信銀說明，將由新北地檢署提供個人資料去識別化人頭帳戶帳號名單，運用中國信託銀行人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技術與大數據資料分析，打造詐騙預警偵測機制，鎖定潛在不法帳戶預先管制，守護民眾財產安全。行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂指出，現在詐騙集團手法不斷翻新，期待金檢聯手運用科技、人力、物力等資源，共同防堵詐騙。

「雷霆專案」合作備忘錄簽約儀式昨日舉行，行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂、臺灣高等檢察署（簡稱「高檢署」）檢察長張斗輝、新北地檢署檢察長余麗貞、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、中信銀行總經理楊銘祥、中國信託金融控股公司（2891）法遵長金延華、中國信託育樂公司董事長陳國恩及中信銀行個人金融執行長楊淑惠皆出席見證金檢跨界防詐之創新里程碑。

中信銀行致力發展智能防詐，現行「神盾聯防機制」應用AI技術與大數據資料分析，識別異常交易行為，並透過「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」三道防線，精進分行阻詐，2023年臨櫃攔阻金額較2022年成長10%；2023年新增警示帳戶數亦較前年減少近25%，2024年第1季較去年同期減近7%。

新北地檢署與中信銀行合作推動「雷霆專案」，藉由分析已被判定為人頭帳戶帳號名單之往來產品或服務、交易紀錄、紅旗異常註記等，與正常帳戶相比對、驗證，產出可預測樣態，研發詐騙預警偵測機制，以利事前精準辨識、管制潛在不法帳戶，從源頭防堵詐騙。

高檢署檢察長張斗輝表示，樂見金融業採取一系列策進作為，減少人頭帳戶、防堵詐騙金流、臨櫃關懷等，但為解決詐騙，需要公私協力、政府跨部會合作，在犯罪發生前即時預警、防堵。

新北地檢署檢察長余麗貞認為，詐騙是全民關心的議題，近年投資詐騙頻傳，嚴重排擠司法資源，造成基層檢察官工作負擔，期待「雷霆專案」運用AI技術與大數據分析，可精準提前辨識詐欺、洗錢行為之表徵，如有成果，希望可以擴大至全台地檢署，以利減少詐騙案件數。

中信銀行總經理楊銘祥說明，中國信託AI技術已建立300多個風險因子資料庫，可精準偵測異常交易，精準率從約5%已優化至五成，中信銀行現有臨櫃阻詐之「神盾聯防機制」將搭配可事前精準辨識風險帳戶的「雷霆專案」。

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