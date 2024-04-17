中東危機延燒、金價還沒到頂 星展偏多調升至2500美元
中東危機延燒，金價飆漲，星展進一步偏多看。星展銀行（台灣）今日舉辦2024年第2季投資展望記者會，財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉看好「現在環境對黃金投資相對有利」，上修黃金目標價至每盎司2,500美元。
星展銀行（台灣）原預期未來12個月，金價落在每盎司2,250美元，但近期中東緊張情勢再起，對金價有撐，4月16日衝上每盎司2,407美元新高，星展跟進調高對金價預期，未來12個月看將漲至2,500美元，並鼓勵投資人納入投資組合，認為黃金仍是良好的避險工具，金價可望延續多頭表現。
陳昱嘉解釋，黃金共有兩大利多，第一，地緣政治風險與美國總統大選為市場增添不確定性、多國央行持續買進，第二，降息與弱勢美元預期。建議投資人將黃金納入投資組合，並增加私募資產布局，藉以優化整體收益率。
買盤上，陳昱嘉指出，第一買盤為各國央行正在持續敲進，包括大陸、卡達、新加坡，尤其大陸正在大量購買黃金為外匯儲備，各國央行也正在為去美元化做準備。以俄羅斯入侵烏克蘭同一年，黃金購買量增加，可見到面臨地緣政治風險上，許多央行正在籌備分散其外匯儲備。
第二買盤為散戶投資人，近期雖逢高減碼黃金ETF，但黃金條塊需求上揚，未來等到散戶回來，將可望成為支撐黃金向上的買盤。
陳昱嘉認為，一旦美國聯準會（Fed）利率向下，就是支撐黃金買盤機會，目前美元指數與國際金價雙雙強漲，已經擺脫過往翹翹板走勢。他認為，觀察美元指數與公債殖利率表現，目前兩大指數雙彈，利空環境下，黃金卻不跌，未來即便美元走弱、殖利率下滑，反而會支撐美元走勢。
基於通膨具有黏著性，星展4月減少對美降息次數預期，料美2024降息次數，從市場年初估計6到7次，星展看4次，最新預期調降至2次。料美Fed延至7月才啟動降息，總計全年降息2碼（1碼為0.25個百分點），明年再降息4碼、每季降息1碼。
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