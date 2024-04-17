是否設租賃資融專法？黃天牧：要先確定三大前提

租賃資融公司是否該設置專法，成為今日財委會上討論租賃資融公司放款亂象的重點，其中，民眾黨籍立委黃珊珊已準備提出融資租賃專法草案，要推動設立專法，對於是否設置專法，金管會主委黃天牧回應，必須先確立三大前提。

黃天牧表示，這三大前提是：必須確定何時管理、要管理什麼問題、以及如何管理這三大問題，因為這些都涉及監理及業者的遵法成本。銀行局長莊琇媛表示，監理成本是在設定專法時的考量重點，包括管理範圍如何設定，是用業者的信用資產規模來設定，或是市場排名這些，先設定之後才能界定出範圍。

對於上述的三大前提，黃天牧進而說明，包括要管理的是融資公司、或是包括資產產理公司、BNPL（先買後付）公司，不同的公司名稱及種類很多。此外，民間很多貸款融資行為，都有可能發生在任何可能的商業行為上，例如百貨公司也有分期付款，要先界定最介意的是什麼問題，發生在什麼機構之下，再來界定範圍，以及由誰來管較好。另外，包括管理的強度，例如，只是干涉或是列出指導原則，這都會影響未來的發展，因為監理成本及遵循成本都會是業者評估究竟是接受管理或是逃離，就像第三方支付業者，為了不願成為電支營業，故意把營業規模控制在電支業者的認定門檻之下。

黃天牧也表示，有專法之後，會更清楚地把法則規定在專法之上，法律有明確化的原則；他並指出，去年底政院曾開過會，當時是因為BNPL，從消保議題去看，但時隔半年，在520之後會有進一步結果看消保處統整的情況，行政院和各部會有在處理此問題，他強調，並非沒立法就沒在管理。

黃珊珊則強調，在其他國家，包括美、加、德、韓國、大陸、印尼、柬埔寨、日本、新加坡等，都是由中央金融監理機關來管的，全世界都有中央主管機關來作監管。黃珊珊要求行政單位正視這個問題，訂出政院版的融資租賃專法。

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