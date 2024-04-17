快訊

幼兒園畢旅「東京大阪7日遊」家長憂 網一看傻眼：很挑戰

高雄女騎士闖紅燈路口「打保齡球」！撞翻停等機車釀五傷

山豬猝逝2天後過「39歲冥誕」 逸祥忍悲PO合照獻祝福

是否設租賃資融專法？黃天牧：要先確定三大前提

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
行政院昨天宣布，新任金管會主委將由政治大學風險管理與保險系教授兼商學院副院長彭金隆出任，現任金管會主委黃天牧（圖）是金管會成立以來任期最久的主委。 記者杜建重／攝影
行政院昨天宣布，新任金管會主委將由政治大學風險管理與保險系教授兼商學院副院長彭金隆出任，現任金管會主委黃天牧（圖）是金管會成立以來任期最久的主委。 記者杜建重／攝影

租賃資融公司是否該設置專法，成為今日財委會上討論租賃資融公司放款亂象的重點，其中，民眾黨籍立委黃珊珊已準備提出融資租賃專法草案，要推動設立專法，對於是否設置專法，金管會主委黃天牧回應，必須先確立三大前提。

黃天牧表示，這三大前提是：必須確定何時管理、要管理什麼問題、以及如何管理這三大問題，因為這些都涉及監理及業者的遵法成本。銀行局長莊琇媛表示，監理成本是在設定專法時的考量重點，包括管理範圍如何設定，是用業者的信用資產規模來設定，或是市場排名這些，先設定之後才能界定出範圍。

對於上述的三大前提，黃天牧進而說明，包括要管理的是融資公司、或是包括資產產理公司、BNPL（先買後付）公司，不同的公司名稱及種類很多。此外，民間很多貸款融資行為，都有可能發生在任何可能的商業行為上，例如百貨公司也有分期付款，要先界定最介意的是什麼問題，發生在什麼機構之下，再來界定範圍，以及由誰來管較好。另外，包括管理的強度，例如，只是干涉或是列出指導原則，這都會影響未來的發展，因為監理成本及遵循成本都會是業者評估究竟是接受管理或是逃離，就像第三方支付業者，為了不願成為電支營業，故意把營業規模控制在電支業者的認定門檻之下。

黃天牧也表示，有專法之後，會更清楚地把法則規定在專法之上，法律有明確化的原則；他並指出，去年底政院曾開過會，當時是因為BNPL，從消保議題去看，但時隔半年，在520之後會有進一步結果看消保處統整的情況，行政院和各部會有在處理此問題，他強調，並非沒立法就沒在管理。

黃珊珊則強調，在其他國家，包括美、加、德、韓國、大陸、印尼、柬埔寨、日本、新加坡等，都是由中央金融監理機關來管的，全世界都有中央主管機關來作監管。黃珊珊要求行政單位正視這個問題，訂出政院版的融資租賃專法。

日本 金管會 黃天牧

延伸閱讀

金管會主委黃天牧任期倒數...親曝1個遺憾、2個未完成政策

黃珊珊：黃曙光為潛艦國造很忙很累 大家不用再猜了

金管會黃天牧：擬與新主委親自交接溝通

黃天牧：已致電祝賀彭金隆並安排交接 交接前說「如釋重負」還太早

相關新聞

是否設租賃資融專法？黃天牧：要先確定三大前提

租賃資融公司是否該設置專法，成為今日財委會上討論租賃資融公司放款亂象的重點，其中，民眾黨籍立委黃珊珊已準備提出融資租賃專...

理柏台灣基金獎壓軸揭曉 富蘭克林擁抱五金入袋

理柏台灣基金獎壓軸揭曉，富蘭克林擁抱五金入袋，包括甫獲指標台灣基金獎肯定的富蘭克林坦伯頓全球平衡基金、歐洲中小型企業基金...

立委砲轟三大租賃業者 向行庫低利借款放高利貸風險高

立法院財委會今天上午砲聲隆隆，針對融資租賃公司欠缺監管衍生亂象，如何保障消費權益，多位立委直接點名租賃龍頭中租控股（中租...

金管會主委黃天牧任期倒數...親曝1個遺憾、2個未完成政策

金管會主委黃天牧未獲續任，任期倒數最後一個月，他今天赴財委會揭露一個遺憾、兩個未完成政策目標，遺憾是有媒體用子虛烏有汙衊...

東陽AMPA展出 AM 產品競爭力 增產擴廠迎訂單

全球最大的汽車塑膠件龍頭大廠東陽（1319），今天展出兼備OEM、AM從產品設計、開發、生產、銷售一條龍的完整競爭實力。...

聯卡中心聲明沒有 LINE 帳號或辦抽獎 呼籲民眾小心詐騙

財團法人聯合信用卡處理中心（聯卡中心）致力推動國內支付卡產業發展，為信用卡國內清算及授權轉接中心，推動建置共用業務平台提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。