4月台股期指漲291點
台北股市今天終場漲311.37點，收20213.33點。4月台指期以20238點作收，上漲291點，與現貨相較，正價差24.67點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，4月期貨19947點、5月期貨19982點。
台股今天終場漲311.37點，收20213.33點，成交金額新台幣4042.74億元。
4月台指期貨以20238點作收，漲291點，成交7萬1136口；5月期貨以20185點作收，漲203點，成交7萬6004口。實際收盤價格以期交所公告為準。
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