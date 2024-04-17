東陽AMPA展出 AM 產品競爭力 增產擴廠迎訂單
全球最大的汽車塑膠件龍頭大廠東陽（1319），今天展出兼備OEM、AM從產品設計、開發、生產、銷售一條龍的完整競爭實力。今年業績成長出現想像空間，今天股價再度挑戰新高134.5元，盤中最高來到133元，漲幅5%。
東陽疫後首次亮相台北AMPA展，並邀請全球AM市場合作夥伴，參觀東陽產品的新競爭力。
2024年「台北國際汽機車零配件展(TAIPEIAMPA)」、「台北國際車用電子展(AUTOTRONICS TAIPEI)」及「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」於今(17)日在台北南港展覽館1館盛大開展，吸引內外1000家業者參展,展出規模達2,700個攤位,展現未來移動豐沛的能量與技術。
現場除了展示自家主力產品塑膠件(保險桿、水箱護罩)、鈑金件(引擎蓋、葉子板)、風扇總成等，也展出近年的新產品--AGS (Active Grille Shutter) 主動式進氣柵欄，此項產品能達到優化抗風阻及節能效果，其中運轉馬達為東陽自行研發並取得專利，目前開發超過百項歐、美、日熱銷車款，產品皆通過CAPA認證，而且已獲得保險公司使用，更添東陽在AM市場業績成長動能。
東陽在汽車零件售後維修市場(AM)，擁有亞、美、歐三大市場認證產品，並通過保險公司使用，認證數居同業之冠，而且品項齊全超過5萬種產品規格，能夠同時滿足客戶成單成櫃、一次購足的需求。
隨著AM市場需求熱絡，整體業績向上成長，東陽2024年第一季自結累計合併營收61.74億元，創6年同期新高，第一季獲利14.98億元，EPS 2.48元，更是寫下史上最賺單季紀錄。
為滿足未來的接單需求，東陽今年台南本廠加快擴增塑膠和鈑金部品生產線，同時積極覓地，增建新廠，擴充產能。
▪ 首季六都家庭購屋意願全數升高 專家：這項隱憂要注意
▪ 房子1設計佔空間又貴？她嫌容易積灰塵長蟲 網掀兩派看法
▪ 高雄新舊屋價差大 這裡一間新屋可換兩間中古屋
▪ 雙北千萬捷運宅哪裡找？板橋這站最有機會
▪ 首季桃園買氣大噴六都第一 專家點兩因素
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言