東陽AMPA展出 AM 產品競爭力 增產擴廠迎訂單

全球最大的汽車塑膠件龍頭大廠東陽（1319），今天展出兼備OEM、AM從產品設計、開發、生產、銷售一條龍的完整競爭實力。今年業績成長出現想像空間，今天股價再度挑戰新高134.5元，盤中最高來到133元，漲幅5%。

東陽疫後首次亮相台北AMPA展，並邀請全球AM市場合作夥伴，參觀東陽產品的新競爭力。

2024年「台北國際汽機車零配件展(TAIPEIAMPA)」、「台北國際車用電子展(AUTOTRONICS TAIPEI)」及「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」於今(17)日在台北南港展覽館1館盛大開展，吸引內外1000家業者參展,展出規模達2,700個攤位,展現未來移動豐沛的能量與技術。

現場除了展示自家主力產品塑膠件(保險桿、水箱護罩)、鈑金件(引擎蓋、葉子板)、風扇總成等，也展出近年的新產品--AGS (Active Grille Shutter) 主動式進氣柵欄，此項產品能達到優化抗風阻及節能效果，其中運轉馬達為東陽自行研發並取得專利，目前開發超過百項歐、美、日熱銷車款，產品皆通過CAPA認證，而且已獲得保險公司使用，更添東陽在AM市場業績成長動能。

東陽在汽車零件售後維修市場(AM)，擁有亞、美、歐三大市場認證產品，並通過保險公司使用，認證數居同業之冠，而且品項齊全超過5萬種產品規格，能夠同時滿足客戶成單成櫃、一次購足的需求。

隨著AM市場需求熱絡，整體業績向上成長，東陽2024年第一季自結累計合併營收61.74億元，創6年同期新高，第一季獲利14.98億元，EPS 2.48元，更是寫下史上最賺單季紀錄。

為滿足未來的接單需求，東陽今年台南本廠加快擴增塑膠和鈑金部品生產線，同時積極覓地，增建新廠，擴充產能。

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