2024年第1季EPS 新產2.78元、台產1.11元
二大產險2024年第1季獲利出爐。新產（2850）第1季賺8.8億元，累計每股稅後純益（EPS）為2.78元，創下歷年同期新高；台產（2832）第1季稅後純益達4億元，累計每股稅後純益1.11元，同樣改寫歷年同期新高。
新產公布第1季財報，第1季稅前盈餘10.5億元，較去年同期5.5億元，年增89.8%，第1季稅後純益8.8億元，較去年同期4.5億元，年增94.3%，幾乎翻倍，累計每股稅後純益（EPS）為2.78元，創下歷年同期新高。
台產今年第1季稅後純益達4億元，年增64.6%，累計每股稅後純益為1.11元，同樣改寫歷年同期新高。
台產財務長暨發言人黃志傑指出，由於商業險仍維持去年的成長力道，第1季簽單保費較去年同期成長26%，個人險則與去年同期持平，第1季整體簽單保費年成長12%，賠款率較去年同期的五成降為44%，都挹注獲利表現。展望今年，費率調整的態勢依然存在，再加上再保量能緊縮，預期簽單保費朝正向發展。
另外，黃志傑指出，台產今年在投資方面將採取平衡配置，但股票不會去追高，因為公司投資的都是高殖利率的上市櫃股票，投資核心以收取股利為主要目的，至於是否加碼台股，會根據大盤的相對位置，及所觀察標的的殖利率表現來做決定。在不動產方面，目前都為滿租狀態，且今年尚未出現租約轉換的情形，租金收益應會恢復至往年水準。
黃志傑說，台產因為在過去幾年增加較多的債券部位投資，所以今年利息收入亦會較往年多；存款利息收益也受惠於央行升息；加上上市櫃公司獲利能力恢復，預期今年股利收益將優於去年。
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