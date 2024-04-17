快訊

凌晨2時59分花蓮外海規模5.0淺層地震 最大震度4級

歐美商辦爆雷 兩件列呆帳

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

歐美商用不動產辦公室（稱「商辦」）授信爆雷案，公股、民營銀行全淪陷。金管會銀行局林志吉昨（16）日證實，從去年第4季到上周五（4月12日）止，共有十件商辦授信損失、六家銀行踩雷，其中有兩件已全數轉銷呆帳。

據銀行局調查，從去年10月到上周五止，這約莫半年期間，六家銀行、十件商辦案授信的原始貸款餘額近3億美元，損失率最低是19.4%、最高則是約近七成，各家銀行均有依照損失額提列備抵呆帳或是直接轉銷。

若以每件案子平均損失率約五成來看，原始貸款3億美元，這六家銀行損失金額約落在近50億元台幣。

林志吉說，這十件商辦授信波及的六家銀行，都是以各銀行通報重大偶發為主，是指預估相關損失債權或投資金額達到逾1,000萬美元，換言之，統計數僅計算「大額損失」，低於1,000萬美元者則不在通報範圍內。

他說，這六家踩雷銀行，是五家行庫、一家民營銀行，以去年第4季通報七件最多，今年首季則新增通報三件，通報的原始貸款餘額去年第4季是2.21億美元，今年首季則是0.77億美元。

金融圈說，美國遲不降息，商辦授信爆雷案今年首季仍持續延燒。據透露，財政部也調查各行庫踩雷狀況並做回報。

美國 餘額

延伸閱讀

詐團洗錢爆出新手法 金管會要查銀行「入金機」業務

詐團洗錢新招「入金機」掩護贓款 金管會緊盯案情

歐美商辦不動產雷聲幢幢 半年內6家銀行10件授信案踩雷

陸房企再爆雷！廣州「舊改王」時代中國遭清盤呈請 股價暴跌一度腰斬

相關新聞

熱錢瘋逃 台幣寫八年新低…匯價重貶1.12角收32.49元

中東戰火釀恐慌，外資上演大逃殺。匯銀主管指出，熱錢昨（16）日瘋狂匯出逾10億美元，匯市爆量重貶，新台幣匯率盤中最低貶至...

台版ICS大鬆綁 助攻保險業…第三階段過渡化措施出爐

金管會昨（16）日宣布「台版ICS（新一代清償能力指標）」第三階段在地化和過渡化措施，一、允許保險業4.7兆元海外可贖回...

台版ICS第三階段設獎勵機制 自助才有人助

保險局長施瓊華說，要「自助、才會有人助」，在這15年過渡期中，會每五年定期並依市場動態檢討該機制，若業者很努力增資、積極...

2024年第1季EPS 新產2.78元、台產1.11元

二大產險2024年第1季獲利出爐。新產第1季賺8.8億元，累計每股稅後純益（EPS）為2.78元，創下歷年同期新高；台產...

銀行公公併 財部態度保留

立委黃珊珊上月質詢財政部長莊翠雲時提出公股銀行「公公併」並要求提出報告。

歐美商辦爆雷 兩件列呆帳

歐美商用不動產辦公室（稱「商辦」）授信爆雷案，公股、民營銀行全淪陷。金管會銀行局林志吉昨（16）日證實，從去年第4季到上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。