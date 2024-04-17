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銀行公公併 財部態度保留

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
財政部公公併評估報告
財政部公公併評估報告

立委黃珊珊上月質詢財政部長莊翠雲時提出公股銀行「公公併」並要求提出報告。

據財政部回覆報告指出，目前公股金融事業以銀行業務規模占大宗，現階段整併不具互補性，恐難發揮合併綜效。據了解，財政部日前也已回函全金聯表達上述觀點。對公公併態度保留。

財政部直接投資具經營主導權金融事業包括臺灣金控、土地銀行、中國輸出入銀行三家國營事業，以及兆豐金控（2886）、第一金控、合庫金控、華南金控、彰化銀行、臺企銀等六家上市金控或銀行。黃珊珊認為，台灣14間金控獲利前三名都是民營，公股行庫競爭力不如民營，並要求就公股整併可能方案提出報告。

據報告指出，以財政部主導的四家上市公股金控與富邦、國泰及中國信託三家民營金控相較分析，富邦、國泰及中信均歷經數次對相關金融業之併購歷程，致獲利結構較多元，而目前公股金融事業本為銀行，以銀行業務規模占大宗，公公併似難具互補優勢。

此外，財政部認為公股金融事業整併除須考量是否能發揮合併綜效外，對屬於公民股共治金融事業，應考量民股股東意向，且在員工方面，基於員工是重要資產，事業未來發展、員工安置計畫等亦均須與工會溝通，並取得共識，此皆為整併過程須付出的成本，近日全國金融業工會聯合總會（全金聯）更針對公公併議題重申反對立場。

報告提到，公股金融事業2023年合計資產總額為32兆元，年成長率4.7%；合計稅前盈餘1,877億餘元，年成長24%；每股純益多在1元以上，具投資價值且穩定成長，總計2022年及2023年財政部共獲配現金股利128.2億元，有效挹注國庫收入。

財政部總結，公股行庫整併宜由各事業基於經營策略考量及合併綜效評估，決策過程務須妥慎周延，並與工會、員工及雙方事業內外部關係人充分溝通獲共識後，方具高度可行性。目前公股行庫經營穩健並能兼顧政策任務執行，各事業均以銀行獲利為主，現階段整併較不具互補性，恐難發揮合併綜效。不過，後續各公股倘有合併意向，財政部亦將督導遵循相關法規與市場機制，同時兼顧股東、員工、客戶權益及國家整體利益考量，審慎辦理。

公公 溝通 資產

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