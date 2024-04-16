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詐團洗錢爆出新手法 金管會要查銀行「入金機」業務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
詐團用「入金機」來洗錢的新手法，金管會將查銀行相關業務。本報資料照片
詐團用「入金機」來洗錢的新手法，金管會將查銀行相關業務。本報資料照片

詐團洗錢再傳新手法，近日內驚爆和保全公司或銀行設置的「入金機」有關，對此銀行局副局長林志吉指出，該案涉及保全公司將入金機出租給涉詐集團，但未必和銀行有所關係，金管會將進一步了解銀行是否涉入，但他也表示，銀行不會隨便設置入金機，而是會進行客戶審查，通常會檢視營業規模，或是否有其他必要性設置，而且要辨識身份之後才可存入。

根據市場傳出的案情，詐騙洗錢的新手法，為詐團收到詐款之後存進入金機，銀行再將錢轉入所申請的公司帳戶，而公司再將帳戶內的詐款轉換成虛擬貨幣之後轉出；尤引人矚目之處在於，入金機一般都設置在賣場或是現金流較大的其他地方，但詐團此次設置入金機的地方則是在自家住宅，相當離譜。

林志吉也表示，通常設置入金機的地方，一定要有大量的現金流才行，可能是賣場、百貨公司或醫院；據銀行局目前調查，有受理設置入金機業務的國銀，只有5、6家，每家設置入金機的個數不到10家，且以醫院及百貨公司、賣場為主。

林志吉說明，入金機分成「即時」入帳型，和「非即時」入帳型兩種，後者要比照存款機的無卡存款規範，有一定的管理機制。舉例來說，在流程上，若在醫院設置入金機，則當款項存入之後，會由保全公司收取現金，再由保全公司匯入醫院戶頭，這時若存入及匯出的款項，相當於50萬元，要作洗防申報，而倘若是即時入帳，在規定上就比照存款機，銀行局將要求比照自動化櫃員機的管理規範進行管理。

此外，非即時入帳比照無卡存款，每天只能存入3萬元現金，即使自行戶頭也是3萬元，但也有三種例外，林志吉指出，倘若是約定的企業帳戶及繳信用卡款或貸款，這三種情形可超過3萬元。

林志吉也特別指出，倘若銀行在外設置的入金機有一筆接著一筆款項密集存入的話，銀行也要加強偵測；他形容，入金機形同可存入現金的「保管箱」，本質上和存款機並不相同，例如，若賣場有需求，銀行要先評估賣場有沒有需求，再看是否和保全合作，在賣場設置入金機，特別是只有銀行才有即時入帳的功能，保全公司設置的入金機絕不可能即時入帳；另外，保全公司去收現、再轉帳時，也要有風險控管。

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