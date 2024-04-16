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吳東進重出江湖 出任大台北瓦斯董座

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

新光集團第二代長子吳東進重出江湖，新光集團旗下大台北瓦斯（9908）16日董事會改選，推舉前新光金控（2888）董事長吳東進擔任董事長。

大台北瓦斯前董事長、新光老臣許榮富日前辭世，今日重訊公告，新光醫療財團法人改派法人代表，由許榮富改為中華民國科技管理學會理事長彭裕民，同時推舉通過新任董事長，由前新光金控董事長吳東進擔任。

據大台北瓦斯公司表示，吳東進考量天然氣公司營運攸關民生、能源安全，當前正值台灣能源轉型、全球碳中和趨 勢，決定重新執掌兵符，支援政策、企業氫能轉型布局推進。

大台北瓦斯今日收盤價為32.4元，上漲0.1元、漲幅0.31%。

吳東進 天然氣 新光金控

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