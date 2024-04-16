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詐團洗錢新招「入金機」掩護贓款 金管會緊盯案情

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
國內出現喊見「入金機」掩護詐團贓款，金管會緊盯案情。本報資料照片
國內出現喊見「入金機」掩護詐團贓款，金管會緊盯案情。本報資料照片

國內出現罕見「入金機」掩護詐團贓款，金管會緊盯案情，16日指出，不排除再重新調查銀行擁有的入金機數量，同時釐清該入金機究竟是來自銀行，還是保全公司提供出租。據金管會數年前統計，目前全台僅5、6家銀行設置入金機，單家銀行擁有台數都為個位數，合作對象皆為醫院或是百貨公司。

由於保全公司會定期到賣場收取入金機的現金，銀行局副局長林志吉指出，不見得是銀行租借給保全公司，因為銀行可以自己購入入金機，也可以向保全租借放在賣場，通常銀行會先評估這家賣場是否有入金機需求，金管會將再追查釐清。

入金機有兩種類型，第一為即時入帳，等同銀行自動化服務設備管理，設置與限額規範比照存款機機制，銀行可以透過遠端視訊，掌握何時入帳、以及入帳多少錢。

第二為非即時入帳則沒有提供帳戶功能，比照存款機的無卡存款規範，每日只能無卡存入任何一個活期帳戶3萬元，不限制帳戶數量。銀行局指出，只有三種類型可以排除3萬元限制：約定企業帳戶、繳納信用卡款項、繳納貸款。

林志吉16日回應，入金機通常為銀行提供給現金流較大的客戶，例如百貨公司、賣場、醫院等，假設由銀行提供，必須做好相關客戶審查，包括查核企業營業規模是否有設置入金機必要，其次，存入現金的用戶，必須得到特定授權人員辨識身分，才可以存入。

假設醫院有設置入金機，由保全收取再匯入醫院帳戶，這時必須依照存入款項或是匯出款項，是否大於大額申報通報金額，目前一般門檻為新台幣50萬元，超過就必須通報洗錢防制申報。也就是說，保全收取現金到銀行存匯，仍必須遵守大額通報等洗錢防制機制。

林志吉坦言，該案情目前的確是懷疑，由保全公司提供機器給人租借，假設如此，就未必與銀行有關係。後續金管會也衡量必要情況，是否重新針對銀行持有入金機數量展開調查。

保全 洗錢防制 金管會

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